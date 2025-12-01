Відео
Головна Армія У 3 ОШБр спростували фейк РФ про захоплення селищ на Донеччині

У 3 ОШБр спростували фейк РФ про захоплення селищ на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:26
У Третій штурмовій спростували інформацію про захоплення Ставків і Новоселівки
Боєць 3 ОШБр. Фото: 3 армійський корпус

Українські військові спростували заяви російського командування про нібито захоплення Ставків і Новоселівки на Донеччині. За допомогою таких новин російська влада намагається маніпулювати українцями та поширювати пропаганду.

Про це заявили у Третьому армійському корпусі у понеділок, 1 грудня.

Читайте також:

3 ОШБр відреагували на новини РФ про "захоплення" Ставків і Новоселівки

Як наголосили військові інформація про "успіхи" армії РФ це чергова інформаційна операція, що не має нічого спільного з реальним станом на фронті.

"Командування 20-ї армії та міноборони рф заявило про нібито "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. І це — чергова інформаційна маніпуляція. Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи", — повідомили у корпусі.

За словами українських військових, такі групи систематично виявляють і ліквідовують, проте російське командування продовжує "звітність" для власного керівництва.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка — не існує!", — повідомив командир бригади Дмитро Рогозюк.

Нагадаємо, на залізниці в РФ сталися вибухи, які порушили логістику окупантів.

А також військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку, де тривають важкі бої.

фейки Донецька область окупація ситуація на фронті Третя штурмова бригада
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
