У Третій штурмовій спростували інформацію про захоплення Ставків і Новоселівки

Боєць 3 ОШБр. Фото: 3 армійський корпус

Українські військові спростували заяви російського командування про нібито захоплення Ставків і Новоселівки на Донеччині. За допомогою таких новин російська влада намагається маніпулювати українцями та поширювати пропаганду.

Про це заявили у Третьому армійському корпусі у понеділок, 1 грудня.

3 ОШБр відреагували на новини РФ про "захоплення" Ставків і Новоселівки

Як наголосили військові інформація про "успіхи" армії РФ це чергова інформаційна операція, що не має нічого спільного з реальним станом на фронті.

"Командування 20-ї армії та міноборони рф заявило про нібито "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. І це — чергова інформаційна маніпуляція. Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи", — повідомили у корпусі.

За словами українських військових, такі групи систематично виявляють і ліквідовують, проте російське командування продовжує "звітність" для власного керівництва.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка — не існує!", — повідомив командир бригади Дмитро Рогозюк.

