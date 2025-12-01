Відео
Головна Армія Вибухи у двох областях РФ порушили логістику окупантів — джерела

Вибухи у двох областях РФ порушили логістику окупантів — джерела

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:07
У РФ сталися вибухи на залізниці - джерела Новини.LIVE
У двох областях РФ сталися вибухи на залізниці. Фото: кадр з відео

У Новосибірській та Брянській областях Росії сталися вибухи на залізниці, які порушили логістичні маршрути для окупаційної армії. Інциденти сталися 20 та 28 листопада на критично важливих об’єктах транспортної інфраструктури.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у понеділок, 1 грудня.

У РФ сталися вибухи на залізниці

За даними української розвідки, 20 листопада в селищі Барищево Новосибірської області стався вибух на коліях Західно-Сибірської залізниці. Внаслідок інциденту було знищено залізничне полотно, що унеможливило рух вантажних потягів, у тому числі тих, які забезпечують логістику російських військ.

Ще один вибух трапився 28 листопада в місті Унеча Брянської області. Там на вузловій станції "Унеча" по маршруту Брянськ–Гомель було уражено залізничний склад перевезення паливно-мастильних матеріалів (ПММ). За повідомленнями джерел, знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено колії, що значно ускладнило перекидання техніки та ресурсів на територію Білорусі.

Попри спроби російських спецслужб приховати наслідки вибухів, місцеві мешканці активно обговорюють інциденти в соцмережах, ділиться чутками та власними враженнями від події.

Події у Новосибірській та Брянській областях стали черговим ударом по критично важливій інфраструктурі Росії та продемонстрували вразливість її логістичних маршрутів.

Нагадаємо, що у Брянську агенти руху АТЕШ здійснили чергову диверсію, знищивши військовий електровоз, який використовували для транспортування російських вантажів. Цей удар по ключовому логістичному вузлу значно ускладнив постачання боєприпасів, техніки та пального до підрозділів окупаційних військ.

А до цього стали відомо, що учасники руху АТЕШ передали українським військовим точні координати ремонтно-відновлювальної бази росіян на Херсонському напрямку.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
