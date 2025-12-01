Видео
Главная Армия Взрывы в двух областях РФ нарушили логистику врага — источники

Взрывы в двух областях РФ нарушили логистику врага — источники

Дата публикации 1 декабря 2025 17:07
В РФ произошли взрывы на железной дороге - источники Новости.LIVE
В двух областях РФ произошли взрывы на железной дороге. Фото: кадр из видео

В Новосибирской и Брянской областях России произошли взрывы на железной дороге, которые нарушили логистические маршруты для оккупационной армии. Инциденты произошли 20 и 28 ноября на критически важных объектах транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в понедельник, 1 декабря.

В РФ произошли взрывы на железной дороге

По данным украинской разведки, 20 ноября в поселке Барыщево Новосибирской области произошел взрыв на путях Западно-Сибирской железной дороги. В результате инцидента было уничтожено железнодорожное полотно, что сделало невозможным движение грузовых поездов, в том числе тех, которые обеспечивают логистику российских войск.

Еще один взрыв произошел 28 ноября в городе Унеча Брянской области. Там на узловой станции "Унеча" по маршруту Брянск-Гомель был поражен железнодорожный склад перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ). По сообщениям источников, уничтожено по меньшей мере две цистерны с ГСМ, а также повреждены пути, что значительно усложнило переброску техники и ресурсов на территорию Беларуси.

Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть последствия взрывов, местные жители активно обсуждают инциденты в соцсетях, делится слухами и собственными впечатлениями от происшествия.

События в Новосибирской и Брянской областях стали очередным ударом по критически важной инфраструктуре России и продемонстрировали уязвимость ее логистических маршрутов.

Напомним, что в Брянске агенты движения АТЕШ совершили очередную диверсию, уничтожив военный электровоз, который использовали для транспортировки российских грузов. Этот удар по ключевому логистическому узлу значительно усложнил поставки боеприпасов, техники и горючего в подразделения оккупационных войск.

А до этого стали известно, что участники движения АТЕШ передали украинским военным точные координаты ремонтно-восстановительной базы россиян на Херсонском направлении.

