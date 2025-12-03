Лиман — росіяни заявляють про прорив в місті

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Вище військове керівництво Росії бреше Володимиру Путіну про "прорив" у Лимані Донецької області. Натомість українські військові відбивають усіх ворожі атаки на підступах до міста та дозволяють зайти до населеного пункту.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі 3 грудня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація біля Лиману

У Третьому армійському корпусі розповіли, що начальник генштабу армії РФ доповів Путіну про прорив росіян на Донеччині, де оборону утримують 63-тя та підрозділи 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", — сказав командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Зазначається, що за останній місяць окупанти здійснили десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. В результаті окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.

Так, один із полонених росіян на відео дякує російському воєнкору за "злив" у Telegram їхніх позицій. Бійці оперативно виявили ворога та частину групи знищили на місці. Одному з окупантів пощастило потрапити до полону.

"За чотири роки Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи", — наголосив командир 63-ї ОМБр Павло Юрчук.

Нагадаємо, 2 грудня у ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Покровська, Куп'янська і Вовчанська. Українські військові тримають оборону та не пускають ворога.

Також у 3 ОШБр спростували фейк РФ про захоплення селищ на Донеччині. За допомогою таких новин російська влада намагається маніпулювати українцями та поширювати пропаганду.