В Генштабе отреагировали на заявление РФ о "нарушении перемирия"

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли очередное заявление от министерства обороны России. Речь идет о якобы нарушении со стороны Украины условий прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в четверг, 27 марта.

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В Генштабе отметили, что очередное заявление минобороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности.

"25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях России, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военное ведомство России продолжает распространять фейки, чтобы безосновательно обвинить Украину и затянуть войну.

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Напомним, недавно в российской Судже произошел взрыв на ГТС, после чего там разгорелся мощный пожар.

Россия обвинила в обстреле ВСУ, однако в Генштабе опровергли эту информацию.