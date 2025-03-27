У Генштабі відреагували на заяву РФ про "порушення перемир’я"

Українські військові. Фото: Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували чергову заяву від міністерства оборони Росії. Йдеться про нібито порушення з боку України умов припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у четвер, 27 березня.

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У Генштабі наголосили, що чергова заява міноборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів не відповідає дійсності.

"25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях Росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військове відомство Росію продовжує поширювати фейки, аби безпідставно звинуватити Україну та затягнути війну.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у російській Суджі стався вибух на ГТС, після чого там розгорілася потужна пожежа.

Росія звинуватила в обстрілі ЗСУ, однак у Генштабі спростували цю інформацію.