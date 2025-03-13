Обстрелы Украины 13 марта — сколько дронов сбила ПВО

РФ выпустила по Украине более 100 дронов — сколько сбила ПВО
Российские войска ночью 13 марта атаковали Украину баллистической ракетой и 117 ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в 11 областях и уничтожила большинство вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Атака на Украину 13 марта
В ведомстве рассказали, что ночью 13 марта оккупанты атаковали Украину:
- одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области;
- 117 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).
Однако в результате вражеского удара все же есть разрушения на Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Киевщине, Черниговщине, Одесской области и Запорожье.
Напомним, 13 марта Днепропетровскую область массированно атаковали БпЛА. В Днепре и области есть сильные разрушения и раненые.
Кроме того, оккупанты ударили по энергообъектам железной дороги в Днепропетровской области. Из-за этого задерживается ряд поездов.
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