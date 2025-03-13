Обстрелы Украины 13 марта — сколько дронов сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска ночью 13 марта атаковали Украину баллистической ракетой и 117 ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в 11 областях и уничтожила большинство вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Атака на Украину 13 марта

В ведомстве рассказали, что ночью 13 марта оккупанты атаковали Украину:

одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области;

117 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Так, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

Однако в результате вражеского удара все же есть разрушения на Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Киевщине, Черниговщине, Одесской области и Запорожье.

Напомним, 13 марта Днепропетровскую область массированно атаковали БпЛА. В Днепре и области есть сильные разрушения и раненые.

Кроме того, оккупанты ударили по энергообъектам железной дороги в Днепропетровской области. Из-за этого задерживается ряд поездов.