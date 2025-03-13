Удар по Дніпропетровщині 13 березня — є затримка поїздів

Атака на Дніпропетровщину — в УЗ попередили про затримку поїздів
Російські війська зранку 13 березня атакували енергооб'єкти залізниці у Дніпропетровській області. Внаслідок цього є зміни в русі кількох поїздів.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Наслідки удару по Дніпропетровщині
В УЗ повідомили, що поїзд №86 Львів — Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою. А поїзд №72 Львів — Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станції Самар-Дніпровський.
Крім того, затримуються також наступні поїзди:
- №351/352 Кишинеу-Київ-Пас;
- №37/38 Київ-Пас-Запоріжжя-1;
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня;
- №19/20 Київ-Пас.-Хелм;
- №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево;
- №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний;
- №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний;
- №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас;
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас;
- №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський;
- №119/120 Хелм-Дніпро-Головний.
Зазначається, що резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди.
Нагадаємо, близько 05:00 13 березня у Дніпрі та області було чутно вибухи.
Як з'ясувалося, РФ атакувала критичну інфраструктуру Дніпропетровщини.
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