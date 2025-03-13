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Атака на Дніпропетровщину — в УЗ попередили про затримку поїздів

13 березня 2025 08:20
Карина Приходько - Редактор
Удар по Дніпропетровщині 13 березня — є затримка поїздів
Люди на вокзалі. Фото: УЗ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська зранку 13 березня атакували енергооб'єкти залізниці у Дніпропетровській області. Внаслідок цього є зміни в русі кількох поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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В УЗ повідомили, що поїзд №86 Львів — Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою. А поїзд №72 Львів — Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станції Самар-Дніпровський. 

Крім того, затримуються також наступні поїзди:

  • №351/352 Кишинеу-Київ-Пас;
  • №37/38 Київ-Пас-Запоріжжя-1;
  • №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня;
  • №19/20 Київ-Пас.-Хелм;
  • №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево;
  • №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний;
  • №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний;
  • №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас;
  • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас;
  • №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський;
  • №119/120 Хелм-Дніпро-Головний.

Зазначається, що резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди. 

удар по Дніпропетровській області 13 березня
Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, близько 05:00 13 березня у Дніпрі та області було чутно вибухи

Як з'ясувалося, РФ атакувала критичну інфраструктуру Дніпропетровщини. 

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