Удар по Днепропетровщине 13 марта — есть задержка поездов

Атака на Днепропетровщину — в УЗ предупредили о задержке поездов
Российские войска утром 13 марта атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области. Вследствие этого есть изменения в движении нескольких поездов.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Последствия удара по Днепропетровской области
В УЗ сообщили, что поезд №86 Львов — Запорожье отправился из Днепра с задержкой. А поезд №72 Львов — Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.
Кроме того, задерживаются также следующие поезда:
- №351/352 Кишинев-Киев-Пас;
- №37/38 Киев-Пас-Запорожье-1;
- №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня;
- №19/20 Киев-Пас.-Хелм;
- №47/48 Запорожье-1-Мукачево;
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный;
- №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный;
- №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пас;
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас;
- №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский;
- №119/120 Хелм-Днепр-Главный.
Отмечается, что резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда.
Напомним, около 05:00 13 марта в Днепре и области были слышны взрывы.
Как выяснилось, РФ атаковала критическую инфраструктуру Днепропетровщины.
Читайте Новини.LIVE!