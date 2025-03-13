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Атака на Днепропетровщину — в УЗ предупредили о задержке поездов

13 марта 2025 08:20
Карина Приходько - Редактор
Удар по Днепропетровщине 13 марта — есть задержка поездов
Люди на вокзале. Фото: УЗ
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 13 марта атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области. Вследствие этого есть изменения в движении нескольких поездов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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В УЗ сообщили, что поезд №86 Львов — Запорожье отправился из Днепра с задержкой. А поезд №72 Львов — Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.

Кроме того, задерживаются также следующие поезда:

  • №351/352 Кишинев-Киев-Пас;
  • №37/38 Киев-Пас-Запорожье-1;
  • №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня;
  • №19/20 Киев-Пас.-Хелм;
  • №47/48 Запорожье-1-Мукачево;
  • №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный;
  • №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный;
  • №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пас;
  • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас;
  • №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский;
  • №119/120 Хелм-Днепр-Главный.

Отмечается, что резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда.

удар по Дніпропетровській області 13 березня
Скриншот сообщения УЗ

Напомним, около 05:00 13 марта в Днепре и области были слышны взрывы.

Как выяснилось, РФ атаковала критическую инфраструктуру Днепропетровщины.

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