Обстріли України 13 березня — скільки дронів збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська вночі 13 березня атакували Україну балістичною ракетою та 117 ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у 11 областях та знищила більшість ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що вночі 13 березня окупанти атакували Україну:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області;

117 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Так, станом на 09:00 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак внаслідок ворожого удару все ж є руйнування на Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі.

Нагадаємо, 13 березня Дніпропетровщину масовано атакували БпЛА. В Дніпрі та області є сильні руйнування та поранені.

Крім того, окупанти вдарили по енергооб'єктах залізниці у Дніпропетровській області. Через це затримується низка поїздів.