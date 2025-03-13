Обстріли України 13 березня — скільки дронів збила ППО

РФ випустила по Україні понад 100 дронів — скільки збила ППО
Російські війська вночі 13 березня атакували Україну балістичною ракетою та 117 ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у 11 областях та знищила більшість ворожих цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атака на Україну 13 березня
У відомстві розповіли, що вночі 13 березня окупанти атакували Україну:
- однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області;
- 117 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Так, станом на 09:00 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Однак внаслідок ворожого удару все ж є руйнування на Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі.
Нагадаємо, 13 березня Дніпропетровщину масовано атакували БпЛА. В Дніпрі та області є сильні руйнування та поранені.
Крім того, окупанти вдарили по енергооб'єктах залізниці у Дніпропетровській області. Через це затримується низка поїздів.
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