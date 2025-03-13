Обстріл Дніпропетровської області 13 березня — які наслідки

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти четверга, 13 березня, росіяни масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Наслідки атаки

За словами Лисака, у Дніпрі було пошкоджено інфраструктурний об'єкт — там сталася пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки і гаражі.

"Побиті щонайменше 100 вікон, зайнялися гаражі. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджені балкони. Фото: Сергій Лисак

Голова ОВА додав, що постраждав і Самарівський район області.

"Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька — пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди", — підкреслив Лисак.

Обстрілом пошкодило автівку. Фото: Сергій Лисак

Очільник області зазначив, що російська армія з важкої артилерії та дронів била і по Нікопольському районі

"Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", — підсумував Лисак.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Також ми писали, що вночі 13 березня у Херсоні під час артобстрілу загинула жінка.

Ми також розповідали, що у Києві лунали вибухи у нічний час доби 13 березня.