Обстрел Днепропетровской области 13 марта — какие последствия

Днепропетровскую область массированно атаковали БпЛА — детали
В ночь на четверг, 13 марта, россияне массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия атаки
По словам Лысака, в Днепре был поврежден инфраструктурный объект — там произошел пожар. Также повреждены многоэтажки и гаражи.
"Разбиты по меньшей мере 100 окон, загорелись гаражи. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что пострадал и Самаровский район области.
"Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько — повреждены. Пострадал и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки", — подчеркнул Лысак.
Глава области отметил, что российская армия из тяжелой артиллерии и дронов била и по Никопольскому району
"Были атакованы также Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Поврежена хозяйственная постройка", — подытожил Лысак.
Также мы писали, что ночью 13 марта в Херсоне во время артобстрела погибла женщина.
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