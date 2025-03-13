Обстрел Днепропетровской области 13 марта — какие последствия

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 13 марта, россияне массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия атаки

По словам Лысака, в Днепре был поврежден инфраструктурный объект — там произошел пожар. Также повреждены многоэтажки и гаражи.

"Разбиты по меньшей мере 100 окон, загорелись гаражи. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Поврежденные балконы. Фото: Сергей Лысак

Председатель ОВА добавил, что пострадал и Самаровский район области.

"Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько — повреждены. Пострадал и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки", — подчеркнул Лысак.

Обстрелом повреждена машина. Фото: Сергей Лысак

Глава области отметил, что российская армия из тяжелой артиллерии и дронов била и по Никопольскому району

"Были атакованы также Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Поврежена хозяйственная постройка", — подытожил Лысак.

Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Также мы писали, что ночью 13 марта в Херсоне во время артобстрела погибла женщина.

Ранее ми рассказывали, что в Киеве раздавались взрывы в ночное время суток 13 марта.