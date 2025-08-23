Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ выпустила по Украине почти полсотни БпЛА — сколько сбили

РФ выпустила по Украине почти полсотни БпЛА — сколько сбили

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 09:54
Российская атака по Украине 23 августа — сколько дронов сбили Воздушные силы
Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 23 августа оккупанты выпустили по Украине 49 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных типов. Воздушные силы отбили атаку врага.

Об этом сообщили на странице ВС ВСУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Сколько БпЛА сбили ночью над Украиной

Как отметили в Воздушных силах, враг выпустил беспилотники с нескольких направлений. Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Скільки дронів збили вночі над Україною 23 серпня
Отчет Воздушных сил ВСУ. Фото: Facebook/ВС ВСУ

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

Скільки дронів збили вночі над Україною
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Зафиксировано попадание 13 вражеских беспилотников в семи локациях. Атакованы Донецкая, Днепропетровская и Сумская области.

Напомним, ранее мы писали о том, что Краматорск в Донецкой области за сутки, 22 августа, атаковали десятки раз. Город обстреляли авиабомбами.

Также мы рассказывали о том, что в ночь на 23 августа россияне массированно атаковали Конотоп на Сумщине. В городе повреждены дома.

дроны война в Украине атака беспилотник Воздушные Силы ВСУ
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации