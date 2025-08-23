Российская атака по Украине 23 августа — сколько дронов сбили Воздушные силы

РФ выпустила по Украине почти полсотни БпЛА — сколько сбили
В ночь на 23 августа оккупанты выпустили по Украине 49 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных типов. Воздушные силы отбили атаку врага.
Об этом сообщили на странице ВС ВСУ в Telegram.
Сколько БпЛА сбили ночью над Украиной
Как отметили в Воздушных силах, враг выпустил беспилотники с нескольких направлений. Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 13 вражеских беспилотников в семи локациях. Атакованы Донецкая, Днепропетровская и Сумская области.
Напомним, ранее мы писали о том, что Краматорск в Донецкой области за сутки, 22 августа, атаковали десятки раз. Город обстреляли авиабомбами.
Также мы рассказывали о том, что в ночь на 23 августа россияне массированно атаковали Конотоп на Сумщине. В городе повреждены дома.
