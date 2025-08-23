Російська атака по Україні 23 серпня — скільки дронів збили Повітряні сили

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч проти 23 серпня окупанти випустили по Україні 49 ударних БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів. Повітряні сили відбили атаку ворога.

Про це повідомили на сторінці ПС ЗСУ в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Скільки БпЛА збили вночі над Україною

Як зазначили в Повітряних силах, ворог випустив безпілотники з кількох напрямків. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил ЗСУ. Фото: Facebook/ПС ЗСУ

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Зафіксовано влучання 13 ворожих безпілотників у семи локаціях. Атаковано Донеччину, Дніпропетровщину та Сумщину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Краматорськ на Донеччині за добу, 22 серпня, атакували десятки разів. Місто обстріли авіабомбами.

Також ми розповідали про те, що в ніч проти 23 серпня росіяни масовано атакували Конотоп на Сумщині. В місті пошкоджені будинки.