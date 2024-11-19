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РФ использует химическое оружие на поле боя — вывод экспертов

19 ноября 2024 09:17
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Эксперты ОЗХО подтвердили, что армия РФ использует на фронте химическое оружие
Военные в противогазах. Фото иллюстративное: Вячеслав Мадлевский/Reuters
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Россияне используют на поле боя в Украине запрещенное химическое оружие. К такому выводу пришли эксперты ОЗХО. Речь идет о слезоточивом газе. Он не является смертельным, однако вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы.

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило Reuters.

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По запросу Киева эксперты ОЗХО изучили цифровые файлы, опросили свидетелей и проверили три образца из прифронтовой траншеи. В обломках гранаты и почве рядом с ней обнаружили CS (2-хлорбензилиденмалононитрил), то есть слезоточивый газ. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использовать подобные вещества в боевых действиях нельзя.

По данным украинской стороны, все эти образцы собрали после инцидента 20 сентября вблизи села Грушевки (до 2024 года Ильинка — Ред.) Марганецкой общины Никопольского района Днепропетровской области.

Команда ОЗХО не уполномочена определять, кто из сторон виноват в нарушении, однако США также заявляет о том, что армия РФ незаконно использует слезоточивый газ для зачистки траншей.

Результаты расследования планируют обсудить на следующей неделе в Гааге на встрече 193 стран, входящих в ОЗХО.

Напомним, заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич заявил, что россияне применяют на фронте против ВСУ разные типы химического оружия. В частности, речь идет об аммиаке, хлоре и фосфорных бомбах.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что только в течение августа текущего года российская армия 450 раз применила против украинских сил обороны боеприпасы с химическими веществами. А за полтора года, с 15 февраля 2023 года до 24 августа текущего года, количество таких случаев достигло более четырех тысяч.

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