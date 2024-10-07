Росіяни застосовують хімічну зброю проти ЗСУ на фронті — деталі

Військовий у хімічному захисті. Ілюстративне фото: Shutterstock

Російські війська застосовують хімічну зброю на фронті проти Збройних сил України. Йдеться про Харківський напрямок.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич в ефірі КИЇВ24.

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Застосування хімічної зброї на фронті

За словами військового, на Харківському напрямку росіяни застосовують різні типи хімічної зброї. Зокрема, ворог використовує аміак, хлор та фосфорні бомби.

"З радянських часів у них залишилося дуже багато "цікавих" речей. Може, щось нове вигадали", — сказав Маляревич.

Зазначимо, що хімічною зброєю вважаються будь-які боєприпаси, які містять в собі токсини або хімічні речовини, які атакують людський організм. Її використання суворо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Горлівці на території хімічного заводу росіяни влаштували могильник небезпечних хімікатів.

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