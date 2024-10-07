Россияне применяют химическое оружие против ВСУ на фронте

Военный в химической защите. Иллюстративное фото: Shutterstock

Российские войска используют химическое оружие на фронте против Вооруженных сил Украины. Речь идет о Харьковском направлении.

Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич в эфире КИЇВ24.

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Применение химического оружия на фронте

По словам военного, на Харьковском направлении россияне применяют разные типы химического оружия. В частности, враг использует аммиак, хлор и фосфорные бомбы.

"С советских времен у них осталось очень много "интересных" вещей. Может, что-то новое придумали", — сказал Маляревич.

Отметим, что химическим оружием считаются любые боеприпасы, содержащие токсины или химические вещества, которые атакуют человеческий организм. Его использование строго запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.

Напомним, во временно оккупированной Горловке на территории химического завода россияне устроили могильник опасных химикатов.

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