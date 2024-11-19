Експерти ОЗХЗ підтвердили, що армія РФ використовує на фронті хімічну зброю

Військові у протигазах. Фото ілюстративне: В'ячеслав Мадлевський/Reuters

Росіяни використовують на полі бою в Україні заборонену хімічну зброю. Такого висновку дійшли експерти ОЗХЗ. Йдеться про сльозогінний газ. Він не є смертельним, однак викликає тимчасове подразнення очей і дихальної системи.

Про це в понеділок, 18 листопада, повідомило Reuters.

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За запитом Києва експерти ОЗХЗ вивчили цифрові файли, опитали свідків і перевірили три зразки із прифронтової траншеї. В уламках гранати та ґрунті, що був поряд із нею виявили CS (2-хлорбензиліденмалононітрил), тобто сльозогінний газ. Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, використовувати подібні речовини в бойових діях не можна.

За даними української сторони, усі ці зразки зібрали після інциденту 20 вересня поблизу села Грушівки (до 2024 року Іллінка, — Ред.) Марганецької громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Команда ОЗХЗ не уповноважена визначати, хто зі сторін винен у порушенні, однак США також заявляє про те, що армія РФ незаконно використовує сльозогінний газ для зачистки траншей.

Результати розслідування планують обговорити наступного тижня в Гаазі на зустрічі 193 країн, які входять до ОЗХЗ.

Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич заявив, що росіяни застосовують на фронті проти ЗСУ різні типи хімічної зброї. Зокрема, йдеться про аміак, хлор та фосфорні бомби.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що лише впродовж серпня поточного року російська армія 450 разів застосувала проти українських Сил оборони боєприпаси з хімічними речовинами. А за півтора роки, з 15 лютого 2023 року до 24 серпня поточного року, кількість таких випадків сягнула більш ніж чотирьох тисяч.