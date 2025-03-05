Ракетный удар по Павлограду 5 марта — стали известны последствия

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Днепропетровскую область. За прошедшие сутки под атакой оккупантов оказался Павлоград и Никопольский район.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду, 5 марта.

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Последствия обстрелов Днепропетровщины

По словам Лысака, российские войска выпустили по Павлограду пять ракет. В результате обстрелов повреждены два промышленных предприятия. На одном из них вспыхнул пожар, который потушили спасатели.

"Разбиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Сообщение об обстрелах Днепропетровщины. Фото: скриншот

Кроме того, оккупанты атаковали Покровскую громаду Никопольского района. РФ обстреляла регион из тяжелой артиллерии.

"Там также без погибших и раненых", — отметил Лысак.

Он добавил, что защитники неба сбили над Днепропетровской областью 12 вражеских беспилотников. Начальник ОВА поблагодарил украинских военных за защиту.

Напомним, взрывы в Павлограде в ночь на 5 марта прогремели около часа ночи. В области была объявлена воздушная тревога — людей предупредили об опасности.

Также 4 марта россияне атаковали Херсонскую область. Регион обстреливали из артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА. В результате этого есть жертвы.