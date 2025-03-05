Ракетний удар по Павлограду 5 березня — стали відомі наслідки

Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Минулої доби під атакою окупантів опинився Павлоград та Нікопольський район.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, 5 березня.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

За словами Лисака, російські війська випустили по Павлограду п'ять ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники.

"Побиті вікна у двох п'ятиповерхівках. На щастя, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про обстріли Дніпропетровщини. Фото: скриншот

Крім того, окупанти атакували Покровську громаду Нікопольського району. РФ обстріляла регіон з важкої артилерії.

"Там також без загиблих і поранених", — зазначив Лисак.

Він додав, що оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 12 ворожих безпілотників. Начальник ОВА подякував українським військовим за захист.

Нагадаємо, вибухи у Павлограді в ніч проти 5 березня пролунали близько першої години. В області було оголошено повітряну тривогу — людей попередили про небезпеку.

Також 4 березня росіяни атакували Херсонщину. Регіон обстрілювали з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Внаслідок цього є жертви.