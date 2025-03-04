Обстріл Херсонщини 4 березня — загинув працівник поліції

Наслідки удару по Херсонській області. Фото: t.me/UA_National_Police

Окупаційні війська обстріляли Херсонську область з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Внаслідок цього є жертви серед правоохоронців та поранені серед мирного населення.

Про це повідомили у Національній поліції України у вівторок, 4 березня.

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У поліції розповіли, що від ворожих атак потерпали Херсон, Білозерка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Зеленівка, Берислав, Новоберислав, Золота Балка, Червоний Маяк, Новорайськ, Гаврилівка, Шляхове і Михайлівка.

Внаслідок ударів окупантів пошкоджено 17 об'єктів, серед них:

багатоквартирний будинок та дев'ять приватних будинків;

дитячий садок;

поштове відділення;

п'ять автомобілів.

Наслідки удару по Херсонській області. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки удару по Херсонській області. Фото: t.me/UA_National_Police

"Російські війська завдали чотири удари КАБами. В результаті обстрілу біля блокпоста загинув працівник поліції, ще один правоохоронець отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й закриту травму грудної клітки", — йдеться у повідомленні.

З безпілотників росіяни били по Бериславу. Там спалахнула пожежа у гаражі, яка пошкодила автомобіль. За таких самих обставин пошкоджено транспортний засіб в Антонівці.

Водночас Білозерку, Шляхове, Антонівку, Зеленівку та Гаврилівку росіяни накрили артилерійським вогнем. Як наслідок — пошкоджено чотири приватні будинки та дитячий садок.

Наслідки удару по Херсонській області. Фото: t.me/UA_National_Police

А fpv-дронами загарбники атакували житлові будинки у Новобериславі та Михайлівці. Там зазнали пошкоджень чотири приватні домоволодіння.

Також упродовж останньої доби окупаційна армія неодноразово вдарила по Дніпровському району Херсона, де постраждала 72-річна жінка. З вибуховою травмою та уламковим пораненням руки її доправили до лікарні.

"Зазнали пошкоджень поштове відділення, багатоквартирний будинок і автомобіль. Ще один транспортний засіб пошкоджено через подальший скид із БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 4 березня РФ атакувала енергооб'єкти. Через ворожі атаки Укренерго попередило про відключення.

Як відомо, цієї ночі окупанти випустили на Україну майже сотню дронів. Армія РФ атакувала з п'ятьох різних напрямків.