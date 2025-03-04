Обстрел Херсонщины 4 марта — погиб работник полиции

Россияне ударили по Херсонщине — погиб работник полиции
Оккупационные войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА. В результате есть жертвы среди правоохранителей и раненые среди мирного населения.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины во вторник, 4 марта.
Обстрелы Херсонщины 4 марта
В полиции рассказали, что от вражеских атак пострадали Херсон, Белозерка, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Инженерное, Зеленовка, Берислав, Новоберислав, Золотая Балка, Красный Маяк, Новорайск, Гавриловка, Шляховое и Михайловка.
В результате ударов оккупантов повреждены 17 объектов, среди них:
- многоквартирный дом и девять частных домов;
- детский сад;
- почтовое отделение;
- пять автомобилей.
"Российские войска нанесли четыре удара КАБами. В результате обстрела, у блокпоста погиб работник полиции, еще один правоохранитель получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и закрытую травму грудной клетки", — говорится в сообщении.
Из беспилотников россияне били по Бериславу. Там вспыхнул пожар в гараже, который повредил автомобиль. При таких же обстоятельствах повреждено транспортное средство в Антоновке.
В то же время Белозерку, Шляховое, Антоновку, Зеленовку и Гавриловку россияне накрыли артиллерийским огнем. Как следствие — повреждены четыре частных дома и детский сад.
А fpv-дронами захватчики атаковали жилые дома в Новобериславе и Михайловке. Там получили повреждения четыре частных домовладения.
Также в течение последних суток оккупационная армия неоднократно ударила по Днепровскому району Херсона, где пострадала 72-летняя женщина. Со взрывной травмой и осколочным ранением руки ее доставили в больницу
"Получили повреждения почтовое отделение, многоквартирный дом и автомобиль. Еще одно транспортное средство повреждено из-за дальнейшего сброса из БпЛА", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 4 марта РФ атаковала энергообъекты. Из-за вражеских атак Укрэнерго предупредило об отключениях.
Как известно, этой ночью оккупанты выпустили по Украине почти сотню дронов. Армия РФ атаковала с пяти разных направлений.
Читайте Новини.LIVE!