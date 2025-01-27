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РФ ударила по Украине дронами — в городах есть разрушения

27 января 2025 08:53
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Украины 27 января — в нескольких городах есть разрушения
Последствия обстрелов Украины 27 января. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 27 января ударили по Украине ударными дронами. В результате вражеской атаки в нескольких городах есть разрушения.

Новини.LIVE собрали информацию о ночном обстреле Украины.

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Днепр

В Самаровском районе Днепропетровской области в результате обстрелов повреждена инфраструктура. На месте произошел пожар и повреждены три частных дома и хозяйственная постройка.

удар по Днепру 27 января
Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
обстрел Днепра 27 января
Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
атака на Днепр 27 января
Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
атака дронов на Днепр 27 января
Последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В то же время в Днепре есть разрушения трех многоэтажек. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ивано-Франковская область

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что этой ночью оккупанты нанесли масштабный удар и по области, и пытался по громаде. Однако благодаря работе ПВО обошлось без повреждений инфраструктуры.

атака на Ивано-Франковск 27 января
Скриншот сообщения Руслана Марцинкива

Сумы

В то же время городской голова Сум Александр Лысенко сообщил, что враг атаковал город БпЛА.

"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания", — говорится в сообщении. 

К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

Напомним, за последнюю неделю противовоздушная оборона сбила над Украиной более 500 целей оккупантов. Россияне атаковали украинские города дронами и ракетами.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество целей, которые запустила РФ на этой неделе.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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