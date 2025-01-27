Обстрел Украины 27 января — в нескольких городах есть разрушения

РФ ударила по Украине дронами — в городах есть разрушения
Российские войска в ночь на 27 января ударили по Украине ударными дронами. В результате вражеской атаки в нескольких городах есть разрушения.
Новини.LIVE собрали информацию о ночном обстреле Украины.
Днепр
В Самаровском районе Днепропетровской области в результате обстрелов повреждена инфраструктура. На месте произошел пожар и повреждены три частных дома и хозяйственная постройка.
В то же время в Днепре есть разрушения трех многоэтажек. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ивано-Франковская область
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что этой ночью оккупанты нанесли масштабный удар и по области, и пытался по громаде. Однако благодаря работе ПВО обошлось без повреждений инфраструктуры.
Сумы
В то же время городской голова Сум Александр Лысенко сообщил, что враг атаковал город БпЛА.
"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания", — говорится в сообщении.
К счастью, в результате атаки пострадавших нет.
Напомним, за последнюю неделю противовоздушная оборона сбила над Украиной более 500 целей оккупантов. Россияне атаковали украинские города дронами и ракетами.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество целей, которые запустила РФ на этой неделе.
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