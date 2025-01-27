Обстріл України 27 січня — в кількох містах є руйнування

РФ вдарила по Україні дронами — в кількох містах є руйнування
Російські війська у ніч проти 27 січня вдарили по Україні ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки у кількох містах є руйнування.
Новини.LIVE зібрали інформацію про нічний обстріл України.
Дніпро
У Самарівському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. На місці сталася пожежа та пошкодженні три приватні будинки і господарська споруда.
Водночас у Дніпрі є руйнування трьох багатоповерхівок. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Івано-Франківська область
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що цієї ночі окупанти завдали масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Однак завдяки роботі ППО обійшлося без пошкоджень інфраструктури.
Суми
Водночас міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що ворог атакував місто БпЛА.
"Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі", — йдеться у повідомленні.
На щастя, в результаті атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, за останній тиждень протиповітряна оборона збила над Україною понад 500 цілей окупантів. Росіяни атакували українські міста дронами та ракетами.
Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість цілей, які запустила РФ цього тижня.
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