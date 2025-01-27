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РФ вдарила по Україні дронами — в кількох містах є руйнування

27 січня 2025 08:53
Карина Приходько - Редактор
Обстріл України 27 січня — в кількох містах є руйнування
Наслідки обстрілів України 27 січня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 27 січня вдарили по Україні ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки у кількох містах є руйнування.

Новини.LIVE зібрали інформацію про нічний обстріл України.

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Дніпро

У Самарівському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. На місці сталася пожежа та пошкодженні три приватні будинки і господарська споруда.

удар по Дніпрі 27 січня
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
обстріл Дніпра 27 січня
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
атака на Дніпро 27 січня
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
атака дронів на Дніпро 27 січня
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Водночас у Дніпрі є руйнування трьох багатоповерхівок. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Івано-Франківська область

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що цієї ночі окупанти завдали масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Однак завдяки роботі ППО обійшлося без пошкоджень інфраструктури. 

атака на Івано-Франківськ 27 січня
Скриншот допису Руслана Марцінківа

Суми

Водночас міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що ворог атакував місто БпЛА. 

"Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі", — йдеться у повідомленні. 

На щастя, в результаті атаки постраждалих немає. 

Нагадаємо, за останній тиждень протиповітряна оборона збила над Україною понад 500 цілей окупантів. Росіяни атакували українські міста дронами та ракетами. 

Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість цілей, які запустила РФ цього тижня

коронавірусний фонд обстріли дрони війна в Україні руйнування

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