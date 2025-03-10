Обстрел Полтавщины 10 марта — есть отключения света

Последствия обстрелов Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Российские войска ночью 10 марта атаковали Полтавскую область ударными дронами. В результате падения БпЛА есть значительные разрушения и отключение света.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

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Обстрелы Полтавщины 10 марта

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки этой ночью в Полтавском районе повреждены три жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Также повреждена бытовая линия электропередач, что привело к отключению света. Сейчас количество абонентов без электроэнергии устанавливается.

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 176 ударных дронов с шести направлений. Большинство из них уничтожили силы ПВО.

Также мы писали, что на Запорожье из-за сброса УАБов есть раненые и разрушения.