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РФ ударила по Полтавщине — в регионе есть отключения света

10 марта 2025 09:00
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Полтавщины 10 марта — есть отключения света
Последствия обстрелов Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA
Карина Приходько - Редактор

Российские войска ночью 10 марта атаковали Полтавскую область ударными дронами. В результате падения БпЛА есть значительные разрушения и отключение света.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

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Обстрелы Полтавщины 10 марта

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки этой ночью в Полтавском районе повреждены три жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, обошлось без пострадавших.

удар по Полтавській області 10 березня
Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA
обстріл Полтавської області 10 березня
Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA
наслідки удару по Полтавській області
Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA
атака на Полтавську область 10 березня
Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA
обстріл Полтавської області 10 березня
Последствия обстрела Полтавской области. Фото: t.me/poltavskaOVA

Также повреждена бытовая линия электропередач, что привело к отключению света. Сейчас количество абонентов без электроэнергии устанавливается.

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 176 ударных дронов с шести направлений. Большинство из них уничтожили силы ПВО.

Также мы писали, что на Запорожье из-за сброса УАБов есть раненые и разрушения.

электроэнергия обстрелы Полтавская область война в Украине свет
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