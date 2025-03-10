Обстріл Полтавщини 10 березня — є відключення світла

РФ вдарила по Полтавщині — в регіоні є відключення світла
Російські війська вночі 10 березня атакували Полтавську область ударними дронами. Внаслідок падіння БпЛА є значні руйнування та відключення світла.
Про це повідомили у Полтавській ОВА.
Обстріли Полтавщини 10 березня
В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі в Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також пошкоджена побутова лінія електропередач, що призвело до відключення світла. Наразі кількість абонентів без електроенергії встановлюється.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 176 ударних дронів з шести напрямків. Більшість з них знищили сили ППО.
Також ми писали, що на Запоріжжі через скид КАБів є поранені та руйнування.
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