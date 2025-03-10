Обстріл Полтавщини 10 березня — є відключення світла

Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Російські війська вночі 10 березня атакували Полтавську область ударними дронами. Внаслідок падіння БпЛА є значні руйнування та відключення світла.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

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В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі в Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Також пошкоджена побутова лінія електропередач, що призвело до відключення світла. Наразі кількість абонентів без електроенергії встановлюється.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 176 ударних дронів з шести напрямків. Більшість з них знищили сили ППО.

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