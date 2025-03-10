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РФ вдарила по Полтавщині — в регіоні є відключення світла

10 березня 2025 09:00
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Полтавщини 10 березня — є відключення світла
Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 10 березня атакували Полтавську область ударними дронами. Внаслідок падіння БпЛА є значні руйнування та відключення світла.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

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Обстріли Полтавщини 10 березня 

В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі в Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

удар по Полтавській області 10 березня
Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA
обстріл Полтавської області 10 березня
Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA
наслідки удару по Полтавській області
Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA
атака на Полтавську область 10 березня
Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA
обстріл Полтавської області 10 березня
Наслідки обстрілу Полтавської області. Фото: t.me/poltavskaOVA

Також пошкоджена побутова лінія електропередач, що призвело до відключення світла. Наразі кількість абонентів без електроенергії встановлюється.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 176 ударних дронів з шести напрямків. Більшість з них знищили сили ППО. 

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електроенергія обстріли Полтавська область війна в Україні світло
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