Обстріли України 10 березня — скільки дронів випустила РФ

Мобільні групи ППО. Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Російська окупаційна армія у ніч проти 10 березня атакувала Україну ударними дронами з шести напрямків. Загалом, загарбники випустили 176 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, відомо, що ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Нагадаємо, 10 березня окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя. Внаслідок цього є сильні руйнування та поранені.

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Київській області. Як відомо, в регіоні працювала ППО.