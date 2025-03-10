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РФ выпустила почти 200 дронов — сколько целей сбила ПВО

10 марта 2025 08:45
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 10 марта — сколько дронов выпустила РФ
Мобильные группы ПВО. Фото: Gleb Garanich/REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия в ночь на 10 марта атаковала Украину ударными дронами с шести направлений. В общем, захватчики выпустили 176 БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и с временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

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Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Кроме того, известно, что еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

Напомним, 10 марта оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье. Вследствие этого есть сильные разрушения и раненые.

Кроме того, этой ночью взрывы раздавались в Киевской области. Как известно, в регионе работала ПВО.

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