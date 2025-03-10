Обстріл Запорізької області 10 березня — двоє чоловіків отримали поранення

На Запоріжжі через скид КАБів є поранені та руйнування
У ніч проти понеділка, 10 березня, російська армія скинула авіабомби на Запорізький район. Внаслідок ворожого удару є поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки російської атаки
За словами Федорова, двоє чоловіків отримали поранення внаслідок російського удару по Запорізькому району.
"Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені", — йдеться у повідомленні.
Голова Запорізької ОВА додав, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, вранці 10 березня у Київській області лунали вибухи, росіяни запускали дрони.
А напередодні окупаційна армія РФ завдала удару по Добропіллю Донецької області.
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