Обстріл Запорізької області 10 березня — двоє чоловіків отримали поранення

Ліквідація наслідків російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти понеділка, 10 березня, російська армія скинула авіабомби на Запорізький район. Внаслідок ворожого удару є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, двоє чоловіків отримали поранення внаслідок російського удару по Запорізькому району.

"Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені", — йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА додав, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Повідомлення Федорова у Telegram

Нагадаємо, вранці 10 березня у Київській області лунали вибухи, росіяни запускали дрони.

А напередодні окупаційна армія РФ завдала удару по Добропіллю Донецької області.