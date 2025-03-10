Обстрел Запорожской области 10 марта — двое мужчин получили ранения

Ликвидация последствий российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия сбросила авиабомбы на Запорожский район. В результате вражеского удара есть раненые.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия российской атаки

По словам Федорова, двое мужчин получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району.

"Ночью враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Голубое. Взрывной волной и обломками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены", — говорится в сообщении.

Председатель Запорожской ОГА добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, утром 10 марта в Киевской области раздавались взрывы, россияне запускали дроны.

А накануне оккупационная армия РФ нанесла удар по Доброполью Донецкой области.