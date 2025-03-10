Обстрел Запорожской области 10 марта — двое мужчин получили ранения

В Запорожской области из-за сброса УАБов есть раненые
В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия сбросила авиабомбы на Запорожский район. В результате вражеского удара есть раненые.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Последствия российской атаки
По словам Федорова, двое мужчин получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району.
"Ночью враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Голубое. Взрывной волной и обломками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены", — говорится в сообщении.
Председатель Запорожской ОГА добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 10 марта в Киевской области раздавались взрывы, россияне запускали дроны.
А накануне оккупационная армия РФ нанесла удар по Доброполью Донецкой области.
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