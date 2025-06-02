Россия обстреляла спасателей ГСЧС в Днепропетровской области — последствия

Спасатели эвакуируют раненого. Фото: t.me/dsns_telegram

Оккупанты атаковали подразделение спасателей ГСЧС в Никополе Днепропетровской области в ночь на 2 июня. В результате этого ранения получили двое гражданских мужчин и водитель кареты скорой помощи. Также есть ряд разрушений инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Спасатели эвакуируют раненого. Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия удара по ГСЧС 2 июня

"Ночью российская армия нанесла удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели. Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков", — отметили в ГСЧС.

Повреждения после обстрела РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Когда прибыли работники скорой помощи, российские захватчики нанесли повторный удар, в результате чего получил ранения водитель скорой. Врачи были вынуждены вернуться к месту расположения, после чего доставили в медицинское учреждение двух мужчин.

Дым в результате пожара в доме. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, что в ночь на 2 июня российские оккупанты обстреляли Харьков баллистическими ракетами, в результате чего ранения получили шесть человек, среди которых двое детей. Враг ударил по жилому району города.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 1 июня, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объявил об обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов региона. Речь идет о Межевской, Великомихайловской и Маломихайловской громадах.

Добавим, что Воздушные силы опубликовали сводку сбитых целей за май. Так, бойцы уничтожили более 4 тысяч дронов и ракет.