Россия обстреляла спасателей ГСЧС в Днепропетровской области — последствия

РФ ударила по спасателям ГСЧС на Днепропетровщине — есть раненые
Оккупанты атаковали подразделение спасателей ГСЧС в Никополе Днепропетровской области в ночь на 2 июня. В результате этого ранения получили двое гражданских мужчин и водитель кареты скорой помощи. Также есть ряд разрушений инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Последствия удара по ГСЧС 2 июня
"Ночью российская армия нанесла удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели. Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков", — отметили в ГСЧС.
Когда прибыли работники скорой помощи, российские захватчики нанесли повторный удар, в результате чего получил ранения водитель скорой. Врачи были вынуждены вернуться к месту расположения, после чего доставили в медицинское учреждение двух мужчин.
Напомним, что в ночь на 2 июня российские оккупанты обстреляли Харьков баллистическими ракетами, в результате чего ранения получили шесть человек, среди которых двое детей. Враг ударил по жилому району города.
Также мы сообщали, что в воскресенье, 1 июня, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объявил об обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов региона. Речь идет о Межевской, Великомихайловской и Маломихайловской громадах.
Добавим, что Воздушные силы опубликовали сводку сбитых целей за май. Так, бойцы уничтожили более 4 тысяч дронов и ракет.
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