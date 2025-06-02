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Головна Армія РФ вдарила по підрозділу ДСНС на Дніпропетровщині — є поранені

РФ вдарила по підрозділу ДСНС на Дніпропетровщині — є поранені

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Дата публікації: 2 червня 2025 09:10
Росія обстріляла рятувальників ДСНС в Дніпропетровській області — наслідки
Рятувальники евакуюють пораненого. Фото: t.me/dsns_telegram

Окупанти атакували підрозділ рятувальників ДСНС у Нікополі Дніпропетровської області в ніч проти 2 червня. Внаслідок цього поранень зазнали двоє цивільних чоловіків та водій карети швидкої допомоги. Також є низка руйнувань інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

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Обстріл в ніч проти 2 червня
Рятувальники евакуюють пораненого. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки удару по ДСНС 2 червня

"Вночі російська армія завдала удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники. Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків", — зазначили в ДСНС. 

Атака на ДСНС у Нікополі 2 червня
Пошкодження після обстрілу РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Коли прибули працівники швидкої допомоги, російські загарбники завдали повторного удару, внаслідок чого зазнав поранення водій швидкої. Лікарі були змушені повернутися до місця розташування, після чого доправили до медичного закладу двох чоловіків.

Наслідки удару по ДСНС в Дніпропетроській області
Дим внаслідок пожежі в будинку. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня російські окупанти обстріляли Харків балістичними ракетами, внаслідок чого поранення отримали шість людей, серед яких двоє дітей. Ворог вдарив по житловому району міста.

Також ми повідомляли, що в неділю, 1 червня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оголосив про обов'язкову евакуацію з низки населених пунктів регіону. Йдеться про Межівську, Великомихайлівську та Маломихайлівську громади.

Додамо, що Повітряні сили опублікували зведення збитих цілей за травень. Так, бійці знищили понад 4 тисячі дронів та ракет.

ДСНС Дніпропетровська область обстріли окупанти поранення
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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