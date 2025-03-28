Обстрел объектов Нафтогаза 28 марта — что известно о последствиях и попаданиях

РФ ударила по объектам Нафтогаза — есть повреждения
Российские войска нанесли удар по объектам Группы Нафтогаз. В результате обстрела пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение газодобывающих мощностей.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза в пятницу, 28 марта.
Последствия удара РФ
В Нафтогазе отметили, что Россия осуществила уже 18-ю комбинированную атаку на инфраструктуру компании с начала полномасштабного вторжения и восьмую с начала 2025 года.
"Очередной обстрел — это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", — заявил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
В энергетической компании добавили, что в результате обстрела пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение газодобывающих мощностей.
Напомним, в прошлый раз российские войска совершили комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины 7 марта.
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