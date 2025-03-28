Обстрел объектов Нафтогаза 28 марта — что известно о последствиях и попаданиях

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар по объектам Группы Нафтогаз. В результате обстрела пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение газодобывающих мощностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза в пятницу, 28 марта.

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В Нафтогазе отметили, что Россия осуществила уже 18-ю комбинированную атаку на инфраструктуру компании с начала полномасштабного вторжения и восьмую с начала 2025 года.

"Очередной обстрел — это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", — заявил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

В энергетической компании добавили, что в результате обстрела пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение газодобывающих мощностей.

Сообщение Нафтогаза в Facebook

Напомним, в прошлый раз российские войска совершили комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины 7 марта.

Также мы писали, что Россия намерена увеличить количество дроновых атак в ближайшие месяцы.