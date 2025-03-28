Обстріл об'єктів Нафтогазу 28 березня — що відомо про наслідки і влучання

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару по об’єктах Групи Нафтогаз. Внаслідок обстрілу постраждалих немає, проте зафіксовано пошкодження газовидобувних потужностей.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу у п'ятницю, 28 березня.

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Наслідки удару РФ

У Нафтогазі зазначили, що Росія здійснила вже 18-ту комбіновану атаку на інфраструктуру компанії з початку повномасштабного вторгнення та восьму з початку 2025 року.

"Черговий обстріл — це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання", — заявив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

В енергетичній компанії додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає, проте зафіксовано пошкодження газовидобувних потужностей.

Повідомлення Нафтогазу у Facebook

Нагадаємо, минулого разу російські війська здійснили комбіновану атаку на газову інфраструктуру України 7 березня.

Також ми писали, що Росія має намір збільшити кількість дронових атак у найближчі місяці.