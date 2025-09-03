Видео
РФ ударила по Кировоградщине — есть раненые и разрушения

РФ ударила по Кировоградщине — есть раненые и разрушения

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 08:05
Обстрел Кировоградщины 3 сентября — какие последствия российской атаки
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Кировоградщины. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября обстреляли Кировоградскую область. Спасатели работают над ликвидацией последствий дроновой атаки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Кировоградщины 3 сентября

Захватчики атаковали Знаменскую громаду. В результате попадания российских дронов ранения получили пять человек.

Атака Росії на Кіровоградську область 3 вересня
Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Кроме того, повреждены 28 домов, один — разрушен. В результате обстрелов произошли пожары.

Обстріл Кіровоградській області 3 вересня
Повреждения в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

"Кроме того, поражены объекты инфраструктуры. На месте происшествия работают все экстренные службы. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Допомога пораненим у Кіровоградській області 3 вересня
Помощь раненому в Кировоградской области. Фото: ГСЧС
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 3 сентября оккупанты атаковали Луцк. В городе зафиксированы значительные разрушения.

Кроме того, в Кировоградской области в результате российского обстрела пострадали четверо железнодорожников.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
