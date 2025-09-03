Обстрел Кировоградщины 3 сентября — какие последствия российской атаки

РФ ударила по Кировоградщине — есть раненые и разрушения
Российские оккупанты в ночь на 3 сентября обстреляли Кировоградскую область. Спасатели работают над ликвидацией последствий дроновой атаки.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Обстрел Кировоградщины 3 сентября
Захватчики атаковали Знаменскую громаду. В результате попадания российских дронов ранения получили пять человек.
Кроме того, повреждены 28 домов, один — разрушен. В результате обстрелов произошли пожары.
"Кроме того, поражены объекты инфраструктуры. На месте происшествия работают все экстренные службы. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.
Напомним, 3 сентября оккупанты атаковали Луцк. В городе зафиксированы значительные разрушения.
Кроме того, в Кировоградской области в результате российского обстрела пострадали четверо железнодорожников.
