Обстріл Кіровоградщини 3 вересня — які наслідки російської атаки

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Кіровоградщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 3 вересня обстріляли Кіровоградську область. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків дронової атаки.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Обстріл Кіровоградщини 3 вересня

Загарбники атакували Знамʼянську громаду. Внаслідок влучання російських дронів поранення отримали пʼятеро осіб.

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджено 28 будинків, один — зруйновано. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

Пошкодження в Кіровоградській області. Фото: ДСНС

"Крім того, уражено об'єкти інфраструктури. На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Допомога пораненому в Кіровоградській області. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 вересня окупанти атакували Луцьк. У місті зафіксовано значні руйнування.

Крім того, у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо залізничників.