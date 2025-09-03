Обстріл Кіровоградщини 3 вересня — які наслідки російської атаки

РФ вдарила по Кіровоградщині — є поранені та руйнування
Російські окупанти у ніч проти 3 вересня обстріляли Кіровоградську область. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків дронової атаки.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обстріл Кіровоградщини 3 вересня
Загарбники атакували Знамʼянську громаду. Внаслідок влучання російських дронів поранення отримали пʼятеро осіб.
Крім того, пошкоджено 28 будинків, один — зруйновано. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.
"Крім того, уражено об'єкти інфраструктури. На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 вересня окупанти атакували Луцьк. У місті зафіксовано значні руйнування.
Крім того, у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо залізничників.
