Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по Кіровоградщині — є поранені та руйнування

РФ вдарила по Кіровоградщині — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:05
Обстріл Кіровоградщини 3 вересня — які наслідки російської атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Кіровоградщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 3 вересня обстріляли Кіровоградську область. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків дронової атаки.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Кіровоградщини 3 вересня

Загарбники атакували Знамʼянську громаду. Внаслідок влучання російських дронів поранення отримали пʼятеро осіб.

Атака Росії на Кіровоградську область 3 вересня
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджено 28 будинків, один — зруйновано. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

Обстріл Кіровоградській області 3 вересня
Пошкодження в Кіровоградській області. Фото: ДСНС

"Крім того, уражено об'єкти інфраструктури. На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Допомога пораненим у Кіровоградській області 3 вересня
Допомога пораненому в Кіровоградській області. Фото: ДСНС
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 вересня окупанти атакували Луцьк. У місті зафіксовано значні руйнування.

Крім того, у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо залізничників

ДСНС обстріли Кіровоградська область окупанти рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації