Обстріл Луцька 3 вересня — які наслідки російської атаки

Росія обстріляла Луцьк дронами — зафіксовано руйнування
Російські загарбники у ніч проти 3 вересня завдали удару дронами по Луцьку. На щастя, люди не постраждали, однак є руйнування.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у Telegram.
Обстріл Луцька 3 вересня
Поліщук розповів про руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок російського обстрілу горіло два гаражі та господарська споруда, а ще одна — пошкоджена уламками.
Крім того, повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу постраждала залізнична інфраструктура України. Крім того, окупанти поранили чотирьох залізничників.
Крім того, у мережі показали карту руху російських цілей у ніч проти 3 вересня. Основний напрямок атаки припав на західні та центральні області.
Читайте Новини.LIVE!