Обстріл Луцька 3 вересня — які наслідки російської атаки

Російські загарбники у ніч проти 3 вересня завдали удару дронами по Луцьку. На щастя, люди не постраждали, однак є руйнування.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у Telegram.

Обстріл Луцька 3 вересня

Поліщук розповів про руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок російського обстрілу горіло два гаражі та господарська споруда, а ще одна — пошкоджена уламками.

Крім того, повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу постраждала залізнична інфраструктура України. Крім того, окупанти поранили чотирьох залізничників.

Крім того, у мережі показали карту руху російських цілей у ніч проти 3 вересня. Основний напрямок атаки припав на західні та центральні області.