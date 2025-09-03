Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували залізницю України — які наслідки

Окупанти атакували залізницю України — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 07:23
Обстріл України 3 вересня — окупанти пошкодили залізницю
Ремонт залізничної інфраструктури. Фото: Укрзалізниця

Російські окупанти у ніч проти 3 вересня здійснили масований обстріл України. Зокрема, постраждала залізнична інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Пошкодження української залізниці 3 вересня

Внаслідок російського обстрілу в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Відомо, що їх стан задовільний. Поранені перебувають у лікарні.

В Укрзалізниці повідомили, що пошкодження залізниці спричинить затримки декількох поїздів:

  • №76 Кривий Ріг — Київ;
  • №75 Київ — Кривий Ріг;
  • №79 Дніпро — Львів;
  • №791 Кременчук — Київ;
  • №790 Кропивницький — Київ;
  • №121 Херсон — Краматорськ; 
  • №85 Запоріжжя — Львів;
  • №38 Київ — Запоріжжя;
  • №37 Запоріжжя — Київ;
  • №51 Запоріжжя — Одеса;
  • №789 Кропивницький — Київ;
  • №119 Дніпро — Хелм;
  • №31 Запоріжжя — Перемишль;
  • №59 Харків — Одеса;
  • №65/165 Харків — Черкаси, Умань;
  • №102 Краматорськ — Херсон;
  • №80 Львів — Дніпро;
  • №120 Хелм — Дніпро;
  • №86 Львів — Запоріжжя;
  • №8 Одеса — Харків;
  • №54  Одеса — Дніпро;
  • №254 Одеса — Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти масовано атакували Київщину. Зокрема, у Вишгороді уламки збитої цілі впали між багатоповерхівками.

Крім того, потужні вибухи лунали й у Рівному. Загарбники атакували місто дронами.

війна Укрзалізниця Україна поїзди обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації