Обстріл України 3 вересня — окупанти пошкодили залізницю

Ремонт залізничної інфраструктури. Фото: Укрзалізниця

Російські окупанти у ніч проти 3 вересня здійснили масований обстріл України. Зокрема, постраждала залізнична інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Пошкодження української залізниці 3 вересня

Внаслідок російського обстрілу в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Відомо, що їх стан задовільний. Поранені перебувають у лікарні.

В Укрзалізниці повідомили, що пошкодження залізниці спричинить затримки декількох поїздів:

№76 Кривий Ріг — Київ;

№75 Київ — Кривий Ріг;

№79 Дніпро — Львів;

№791 Кременчук — Київ;

№790 Кропивницький — Київ;

№121 Херсон — Краматорськ;

№85 Запоріжжя — Львів;

№38 Київ — Запоріжжя;

№37 Запоріжжя — Київ;

№51 Запоріжжя — Одеса;

№789 Кропивницький — Київ;

№119 Дніпро — Хелм;

№31 Запоріжжя — Перемишль;

№59 Харків — Одеса;

№65/165 Харків — Черкаси, Умань;

№102 Краматорськ — Херсон;

№80 Львів — Дніпро;

№120 Хелм — Дніпро;

№86 Львів — Запоріжжя;

№8 Одеса — Харків;

№54 Одеса — Дніпро;

№254 Одеса — Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти масовано атакували Київщину. Зокрема, у Вишгороді уламки збитої цілі впали між багатоповерхівками.

Крім того, потужні вибухи лунали й у Рівному. Загарбники атакували місто дронами.