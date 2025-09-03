Обстріл України 3 вересня — окупанти пошкодили залізницю

Окупанти атакували залізницю України — які наслідки
Російські окупанти у ніч проти 3 вересня здійснили масований обстріл України. Зокрема, постраждала залізнична інфраструктура.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Пошкодження української залізниці 3 вересня
Внаслідок російського обстрілу в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Відомо, що їх стан задовільний. Поранені перебувають у лікарні.
В Укрзалізниці повідомили, що пошкодження залізниці спричинить затримки декількох поїздів:
- №76 Кривий Ріг — Київ;
- №75 Київ — Кривий Ріг;
- №79 Дніпро — Львів;
- №791 Кременчук — Київ;
- №790 Кропивницький — Київ;
- №121 Херсон — Краматорськ;
- №85 Запоріжжя — Львів;
- №38 Київ — Запоріжжя;
- №37 Запоріжжя — Київ;
- №51 Запоріжжя — Одеса;
- №789 Кропивницький — Київ;
- №119 Дніпро — Хелм;
- №31 Запоріжжя — Перемишль;
- №59 Харків — Одеса;
- №65/165 Харків — Черкаси, Умань;
- №102 Краматорськ — Херсон;
- №80 Львів — Дніпро;
- №120 Хелм — Дніпро;
- №86 Львів — Запоріжжя;
- №8 Одеса — Харків;
- №54 Одеса — Дніпро;
- №254 Одеса — Кривий Ріг.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти масовано атакували Київщину. Зокрема, у Вишгороді уламки збитої цілі впали між багатоповерхівками.
Крім того, потужні вибухи лунали й у Рівному. Загарбники атакували місто дронами.
