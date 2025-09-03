Видео
Оккупанты атаковали железную дорогу Украины — какие последствия

Оккупанты атаковали железную дорогу Украины — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:23
Обстрел Украины 3 сентября — оккупанты повредили железную дорогу
Ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: Укрзализныця

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября осуществили массированный обстрел Украины. В частности, пострадала железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Читайте также:

Повреждения украинской железной дороги 3 сентября

В результате российского обстрела в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Известно, что их состояние удовлетворительное. Раненые находятся в больнице.

В Укрзализныце сообщили, что повреждение железной дороги повлечет задержки нескольких поездов:

  • №76 Кривой Рог — Киев;
  • №75 Киев — Кривой Рог;
  • №79 Днепр — Львов;
  • №791 Кременчуг — Киев;
  • №790 Кропивницкий — Киев;
  • №121 Херсон — Краматорск;
  • №85 Запорожье — Львов;
  • №38 Киев — Запорожье;
  • №37 Запорожье — Киев;
  • №51 Запорожье — Одесса;
  • №789 Кропивницкий — Киев;
  • №119 Днепр — Хелм;
  • №31 Запорожье — Перемышль;
  • №59 Харьков — Одесса;
  • №65/165 Харьков — Черкассы, Умань;
  • №102 Краматорск — Херсон;
  • №102 Краматорск - Херсон;
  • №80 Львов — Днепр;
  • №120 Хелм — Днепр;
  • №86 Львов — Запорожье;
  • №8 Одесса — Харьков;
  • №54 Одесса — Днепр;
  • №254 Одесса — Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — говорится в сообщении.

null
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область. В частности, в Вышгороде обломки сбитой цели упали между многоэтажками.

Кроме того, мощные взрывы раздавались и в Ровно. Захватчики атаковали город дронами.

война Укрзализныця Украина поезда обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
