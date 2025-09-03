Обстрел Украины 3 сентября — оккупанты повредили железную дорогу

Ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: Укрзализныця

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября осуществили массированный обстрел Украины. В частности, пострадала железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Повреждения украинской железной дороги 3 сентября

В результате российского обстрела в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Известно, что их состояние удовлетворительное. Раненые находятся в больнице.

В Укрзализныце сообщили, что повреждение железной дороги повлечет задержки нескольких поездов:

№76 Кривой Рог — Киев;

№75 Киев — Кривой Рог;

№79 Днепр — Львов;

№791 Кременчуг — Киев;

№790 Кропивницкий — Киев;

№121 Херсон — Краматорск;

№85 Запорожье — Львов;

№38 Киев — Запорожье;

№37 Запорожье — Киев;

№51 Запорожье — Одесса;

№789 Кропивницкий — Киев;

№119 Днепр — Хелм;

№31 Запорожье — Перемышль;

№59 Харьков — Одесса;

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань;

№102 Краматорск — Херсон;

№80 Львов — Днепр;

№120 Хелм — Днепр;

№86 Львов — Запорожье;

№8 Одесса — Харьков;

№54 Одесса — Днепр;

№254 Одесса — Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область. В частности, в Вышгороде обломки сбитой цели упали между многоэтажками.

Кроме того, мощные взрывы раздавались и в Ровно. Захватчики атаковали город дронами.