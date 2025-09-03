Обстрел Украины 3 сентября — оккупанты повредили железную дорогу

Оккупанты атаковали железную дорогу Украины — какие последствия
Российские оккупанты в ночь на 3 сентября осуществили массированный обстрел Украины. В частности, пострадала железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Повреждения украинской железной дороги 3 сентября
В результате российского обстрела в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Известно, что их состояние удовлетворительное. Раненые находятся в больнице.
В Укрзализныце сообщили, что повреждение железной дороги повлечет задержки нескольких поездов:
- №76 Кривой Рог — Киев;
- №75 Киев — Кривой Рог;
- №79 Днепр — Львов;
- №791 Кременчуг — Киев;
- №790 Кропивницкий — Киев;
- №121 Херсон — Краматорск;
- №85 Запорожье — Львов;
- №38 Киев — Запорожье;
- №37 Запорожье — Киев;
- №51 Запорожье — Одесса;
- №789 Кропивницкий — Киев;
- №119 Днепр — Хелм;
- №31 Запорожье — Перемышль;
- №59 Харьков — Одесса;
- №65/165 Харьков — Черкассы, Умань;
- №102 Краматорск — Херсон;
- №102 Краматорск - Херсон;
- №80 Львов — Днепр;
- №120 Хелм — Днепр;
- №86 Львов — Запорожье;
- №8 Одесса — Харьков;
- №54 Одесса — Днепр;
- №254 Одесса — Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область. В частности, в Вышгороде обломки сбитой цели упали между многоэтажками.
Кроме того, мощные взрывы раздавались и в Ровно. Захватчики атаковали город дронами.
