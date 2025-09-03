Видео
Главная Армия Россия обстреляла Луцк дронами — зафиксированы разрушения

Россия обстреляла Луцк дронами — зафиксированы разрушения

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:43
Обстрел Луцка 3 сентября — какие последствия российской атаки
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на 3 сентября нанесли удар дронами по Луцку. К счастью, люди не пострадали, однако есть разрушения.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Луцка 3 сентября

Полищук рассказал о разрушении гражданской инфраструктуры. В результате российского обстрела горело два гаража и хозяйственная постройка, а еще одна — повреждена обломками.

Кроме того, полностью выгорел частный грузовой автомобиль.

null
Пост Полищука. Фото: скриншот

Напомним, в результате ночного обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура Украины. Кроме того, оккупанты ранили четырех железнодорожников.

Кроме того, в сети показали карту движения российских целей в ночь на 3 сентября. Основное направление атаки пришлось на западные и центральные области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
