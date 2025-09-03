Обстрел Луцка 3 сентября — какие последствия российской атаки

Россия обстреляла Луцк дронами — зафиксированы разрушения
Российские захватчики в ночь на 3 сентября нанесли удар дронами по Луцку. К счастью, люди не пострадали, однако есть разрушения.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.
Обстрел Луцка 3 сентября
Полищук рассказал о разрушении гражданской инфраструктуры. В результате российского обстрела горело два гаража и хозяйственная постройка, а еще одна — повреждена обломками.
Кроме того, полностью выгорел частный грузовой автомобиль.
Напомним, в результате ночного обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура Украины. Кроме того, оккупанты ранили четырех железнодорожников.
Кроме того, в сети показали карту движения российских целей в ночь на 3 сентября. Основное направление атаки пришлось на западные и центральные области.
