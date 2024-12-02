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РФ в очередной раз атаковала Украину дронами — сколько сбила ПВО

2 декабря 2024 09:29
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько дронов сбило ПВО сегодня ночью, 2 декабря
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Закарпатская ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на понедельник, 2 декабря, запустили по Украине 110 ударных дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили большую часть из них.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Ночью россияне запустили 110 дронов "шахед" и других типов из городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны в небе над Украиной сбили 52 вражеских беспилотника. Работа ПВО велась в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Еще более 50 беспилотников локационно потеряны, вероятно в результате противодействия средств РЭБ, и шесть вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси. Еще один находится над Украиной, боевая работа продолжается.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, ночью российский дрон попал в многоэтажку в Тернополе. Есть погибший и раненые.

Глава ОВА Вячеслав Негода в эфире Ранок.LIVE рассказал, что на месте обнаружили обломки беспилотника "Герань".

беспилотники обстрелы ПВО дроны война в Украине

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