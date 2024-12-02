Скільки дронів збила ППО сьогодні вночі, 2 грудня

РФ вчергове атакувала Україну дронами — скільки збила ППО
Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, запустили по Україні 110 ударних дронів-камікадзе. Сили оборони знищили більшу частину з них.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 2 грудня
Вночі росіяни запустили 110 дронів "шахед" та інших типів з міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони в небі над Україною збили 52 ворожих безпілотника. Робота ППО тривала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Ще понад 50 безпілотників локаційно втрачені, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ та шість — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі. Ще один рухається над Україною, бойова робота триває.
Нагадаємо, вночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у Тернополі. Є загиблий та поранені.
Голова ОВА В'ячеслав Негода в ефірі Ранок.LIVE розповів, що на місці виявили уламки безпілотника "Герань".
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