Скільки дронів збила ППО сьогодні вночі, 2 грудня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Закарпатська ОВА

Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, запустили по Україні 110 ударних дронів-камікадзе. Сили оборони знищили більшу частину з них.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Вночі росіяни запустили 110 дронів "шахед" та інших типів з міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони в небі над Україною збили 52 ворожих безпілотника. Робота ППО тривала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Ще понад 50 безпілотників локаційно втрачені, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ та шість — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі. Ще один рухається над Україною, бойова робота триває.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у Тернополі. Є загиблий та поранені.

Голова ОВА В'ячеслав Негода в ефірі Ранок.LIVE розповів, що на місці виявили уламки безпілотника "Герань".