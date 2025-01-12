Россияне ударили КАБом по интернату в Судже - есть жертва

Поврежденное здание. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска продолжают обстреливать собственную Курскую область авиационными бомбами. Так, авиация РФ ударила по городу Суджа — произошло попадание в интернат.

Об этом сообщил пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Удар КАБами по Судже

Вчера вечером авиация нанесла два удара КАБАМами в районе интерната, в результате чего женщина получила ранения — сегодня она умерла. Само здание интерната очень повреждено: там выбиты все окна и двери.

Известно, что в заведении находились более 70 людей пожилого возраста, большое количество из которых являются лицами с инвалидностью. Сейчас стоит вопрос, куда их переместить.

"Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент достаточно тяжелое", — уточнил Дмитрашковский.

В целом на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2000 человек.

Ранее ISW писало, что ВСУ достигли тактических успехов во время наступательных действий в Курской области.

А 7 января Силы обороны нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты врага в районе населенного пункта Белая.