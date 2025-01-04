Обстрел Сумщины 4 января — россияне попали в дом

Спасатель тушит пожар на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают атаковать украинские города. Сегодня враг нанес авиационный удар по Свесской громаде Шосткинского района.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram в субботу, 4 января.

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Как отметили в ОВА, россияне сбросили КАБ на жилую многоэтажку в Свесской громаде. В результате атаки двое детей и один взрослый человек получили ранения.

"Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди", — говорится в сообщении.

Сообщение об обстреле Сумщины. Фото: скриншот

Разрушенный из-за попадания КАБа дом. Фото: Сумская ОВА

Напомним, российские военные обстреляли Никополь. Для атак применили тяжелую артиллерию и ракетные установки "Град".

В настоящее время Россия вывела в акваторию Черного моря распоряженные ракетоносители. Они могут нести до 16 ракет типа "Калибр", поэтому уровень угрозы обстрелов высокий.