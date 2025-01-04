Обстріл Сумщини 4 січня — росіяни влучили в будинок

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують атакувати українські міста. Сьогодні ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram у суботу, 4 січня.

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Як зазначили в ОВА, росіяни скинули КАБ на житлову багатоповерхівку у Свеській громаді. Внаслідок атаки двоє дітей та одна доросла людина отримали поранення.

"Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про обстріл Сумщини. Фото: скриншот

Зруйнований через влучання КАБу будинок. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, російські військові обстріляли Нікополь. Для атак застосували важку артилерію та ракетні установки "Град".

Наразі Росія вивела в акваторію Чорного моря споряджені ракетоносії. Вони можуть нести до 16 ракет типу "Калібр", тож рівень загрози обстрілів високий.