Обстріл Сумщини 4 січня — росіяни влучили в будинок

РФ скинула КАБ на багатоповерхівку на Сумщині — постраждали діти
Росіяни продовжують атакувати українські міста. Сьогодні ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram у суботу, 4 січня.
РФ поцілила в багатоповерхівку на Сумщині
Як зазначили в ОВА, росіяни скинули КАБ на житлову багатоповерхівку у Свеській громаді. Внаслідок атаки двоє дітей та одна доросла людина отримали поранення.
"Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські військові обстріляли Нікополь. Для атак застосували важку артилерію та ракетні установки "Град".
Наразі Росія вивела в акваторію Чорного моря споряджені ракетоносії. Вони можуть нести до 16 ракет типу "Калібр", тож рівень загрози обстрілів високий.
Читайте Новини.LIVE!