Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ штурмует вблизи Покровска — ДШВ показали, как уничтожают врага

РФ штурмует вблизи Покровска — ДШВ показали, как уничтожают врага

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:33
Оккупанты штурмуют на Покровском направлении - ВСУ показали, как отбиваются дронами
Работа украинских БпЛА на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются блокировать логистические пути. Однако украинские воины дают отпор захватчикам.

Седьмой корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск в понедельник, 22 сентября, показал, как уничтожает противника на подступах к Покровской агломерации.

Реклама
Читайте также:

Тактика россиян на Покровском направлении

Россияне пытаются действовать небольшими группами и проникать в населенные пункты, минуя передовые позиции украинских военных.

"На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер, украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ ведет круглосуточную разведку, держит высокую интенсивность применения беспилотников по позициям украинских войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

"Наши подразделения применяют все имеющиеся силы и средства. В частности, дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА. В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения", — сообщают в ДШВ.

Защитники Покровска систематически уничтожают вражеские БпЛА с помощью дронов и ударных "крыльев".

Напомним, 29 августа и 18 сентября украинские воины поразили логистический пункт распределения дронов и полковой склад БК россиян. Таким образом ВСУ сорвали намерения российских оккупантов выдать боеприпасы и дроны своим солдатам.

Также впервые в истории сотрудники ГУР уничтожили два редких российских самолета. Речь идет о самолетах-амфибии Бе-12 "Чайка".

Донецкая область война в Украине десант Покровск БпЛА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации