Оккупанты штурмуют на Покровском направлении - ВСУ показали, как отбиваются дронами

Работа украинских БпЛА на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются блокировать логистические пути. Однако украинские воины дают отпор захватчикам.

Седьмой корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск в понедельник, 22 сентября, показал, как уничтожает противника на подступах к Покровской агломерации.

Тактика россиян на Покровском направлении

Россияне пытаются действовать небольшими группами и проникать в населенные пункты, минуя передовые позиции украинских военных.

"На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер, украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ ведет круглосуточную разведку, держит высокую интенсивность применения беспилотников по позициям украинских войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

"Наши подразделения применяют все имеющиеся силы и средства. В частности, дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА. В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения", — сообщают в ДШВ.

Защитники Покровска систематически уничтожают вражеские БпЛА с помощью дронов и ударных "крыльев".

Напомним, 29 августа и 18 сентября украинские воины поразили логистический пункт распределения дронов и полковой склад БК россиян. Таким образом ВСУ сорвали намерения российских оккупантов выдать боеприпасы и дроны своим солдатам.

Также впервые в истории сотрудники ГУР уничтожили два редких российских самолета. Речь идет о самолетах-амфибии Бе-12 "Чайка".