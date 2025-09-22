Окупанти штурмують на Покровському напрямку - ЗСУ показали, як відбиваються дронами

Робота українських БпЛА на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські окупанти активізували штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються блокувати логістичні шляхи. Проте українські воїни дають відсіч загарбникам.

Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ у понеділок, 22 вересня, показав, як нищить противника на підступах до Покровської агломерації.

Тактика росіян на Покровському напрямку

Росіяни намагаються діяти невеликими групами та проникати в населені пункти, оминаючи передові позиції українських військових.

"Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає", — йдеться в повідомленні.

Крім того, РФ веде цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування безпілотників по позиціях українських військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

"Наші підрозділи застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження", — довідомляють в ДШВ.

Оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил".

Нагадаємо, 29 серпня та 18 вересня українські воїни уразили логістичний пункт розподілу дронів і полковий склад БК росіян. Таким чином ЗСУ зірвали наміри російських окупантів видати боєприпаси та дрони своїм солдатам.

Також вперше в історії співробітники ГУР знищили два рідкісні російські літаки. Мова йде про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".