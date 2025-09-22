Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ штурмує поблизу Покровська — ДШВ показали, як нищать окупантів

РФ штурмує поблизу Покровська — ДШВ показали, як нищать окупантів

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:33
Окупанти штурмують на Покровському напрямку - ЗСУ показали, як відбиваються дронами
Робота українських БпЛА на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські окупанти активізували штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються блокувати логістичні шляхи. Проте українські воїни дають відсіч загарбникам.

Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ у понеділок, 22 вересня, показав, як нищить противника на підступах до Покровської агломерації.

Реклама
Читайте також:

Тактика росіян на Покровському напрямку

Росіяни намагаються діяти невеликими групами та проникати в населені пункти, оминаючи передові позиції українських військових.

"Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає", — йдеться в повідомленні.

Крім того, РФ веде цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування безпілотників по позиціях українських військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

"Наші підрозділи застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження", — довідомляють в ДШВ.

Оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил".

Нагадаємо, 29 серпня та 18 вересня українські воїни уразили логістичний пункт розподілу дронів і полковий склад БК росіян. Таким чином ЗСУ зірвали наміри російських окупантів видати боєприпаси та дрони своїм солдатам.

Також вперше в історії співробітники ГУР знищили два рідкісні російські літаки. Мова йде про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". 

Донецька область війна в Україні десант Покровськ БпЛА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації