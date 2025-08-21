На фронте произошло более полутора сотен боевых столкновений — новый отчет Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: @osirskiy/Telegram

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений. Враг атаковал с применением двух ракетных ударов пять ракет, совершил 61 авиационный удар, сбросив 127 управляемых авиабомб, а также провел 5407 обстрелов, в том числе 123 из РСЗО. Для ударов оккупанты использовали 5939 дронов-камикадзе.

Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины.

Авиационным атакам подверглись Старая и Новая Гута в Сумской области, Белогорье, Орехов и Приморское в Запорожье, а также Бургунка, Николаевка и Львов в Херсонской области.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ответные удары по семи районам сосредоточения вражеского личного состава, техники и вооружения, уничтожили четыре артсистемы, одно средство ПВО и пункт управления противника.

На каких направлениях фронта самая тяжелая ситуация

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось четыре боя, зафиксировано 16 авиаударов (40 управляемых авиабомб) и 207 обстрелов, в том числе 16 из РСЗО.

Купянское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении защитники отбили девять атак в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлениях Хатнего и Катериновки. На Купянском направлении зафиксировано две атаки в районах Голубовки и на подступах к Купянску.

Лиманское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее напряженная ситуация была на Лиманском и Покровском направлениях. Там произошло соответственно 33 и 53 боестолкновения.

Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Противник пытался продвинуться вблизи Карповки, Редкодуба, Колодязов, Торского, Мирного, Ольговки, Шандриголово, Ямполя, Дроновки и Григорьевки, а также атаковал в районах Владимировки, Никаноровки, Федоровки, Кучерова Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зверева, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Дачного и в направлениях Покровска, Белицкого, Родинского и Мирнограда.

Краматорское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские силы отбили пять штурмов в районах Григорьевки, Переездного и на подступах к Выимке и Федоровке. На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение возле Ступочек. На Торецком - 11 атак врага вблизи Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки и Попового Яра.

На Новопавловском направлении оккупанты совершили 28 штурмов в районах Толстого, Шевченко, Свободного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля, а также в направлениях Филии, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки. На Гуляйпольском направлении враг не проводил активных действий, на Ореховском украинские защитники отбили атаку на Приморское, а на Приднепровском — три штурма, которые завершились отпором.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

Какие потери понесли российские войска

Потери противника за минувшие сутки составили около 830 военнослужащих. Уничтожен также один танк, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийская система, одна РСЗО, одно средство ПВО, 315 БпЛА оперативно-тактического уровня, 114 единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Донецкую область и сообщил, какая ситуация там на фронте.

Также украинским войскам удалось зачистить шесть сел в Донецкой области.