Україна
РФ штурмує дев'ять напрямків — в Генштабі повідомили подробиці

РФ штурмує дев'ять напрямків — в Генштабі повідомили подробиці

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:08
На фронті відбулося понад півтори сотні бойових зіткнень — новий звіт генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: @osirskiy/Telegram

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 167 бойових зіткнень. Ворог атакував із застосуванням двох ракетних ударів п’ять ракет, здійснив 61 авіаційний удар, скинувши 127 керованих авіабомб, а також провів 5407 обстрілів, у тому числі 123 з РСЗВ. Для ударів окупанти використали 5939 дронів-камікадзе.

Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України.

Читайте також:

На яких напрямках Росія посилено атакувала Україну

Авіаційних атак зазнали Стара та Нова Гута на Сумщині, Білогір’я, Оріхів і Приморське на Запоріжжі, а також Бургунка, Миколаївка та Львове на Херсонщині.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів у відповідь по семи районах зосередження ворожого особового складу, техніки та озброєння, знищили чотири артсистеми, один засіб ППО та пункт управління противника.

На яких напрямках фронту найважча ситуація

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири бої, зафіксовано 16 авіаударів (40 керованих авіабомб) та 207 обстрілів, зокрема 16 з РСЗВ.

Куп'янський напрямок фронт
Куп'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку оборонці відбили дев’ять атак у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямках Хатнього й Катеринівки. На Куп’янському напрямку зафіксовано дві атаки в районах Голубівки та на підступах до Куп’янська.

Лиманський напрямок фронту
Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ 

Найбільш напружена ситуація була на Лиманському та Покровському напрямках. Там відбулося відповідно 33 та 53 боєзіткнення.

Покровський напрямок карта
Покровський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Противник намагався просунутися поблизу Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Торського, Мирного, Ольгівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки й Григорівки, а також атакував у районах Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Кучерового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного та у напрямках Покровська, Білицького, Родинського й Мирнограда.

Краматорськ новини з фронту
Краматорський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські сили відбили п’ять штурмів у районах Григорівки, Переїзного та на підступах до Виїмки й Федорівки. На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення біля Ступочок. На Торецькому – 11 атак ворога поблизу Торецька, Яблунівки, Щербинівки та у напрямку Степанівки, Полтавки й Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 28 штурмів у районах Толстого, Шевченка, Вільного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля, а також у напрямках Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку ворог не проводив активних дій, на Оріхівському українські захисники відбили атаку на Приморське, а на Придніпровському – три штурми, які завершилися відсіччю.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

Яких втрат зазнали російські війська

Втрати противника за минулу добу склали близько 830 військовослужбовців. Знищено також один танк, п’ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну РСЗВ, один засіб ППО, 315 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Донеччину та повідомив, яка ситуація там на фронті

Також українським військам вдалося зачистити шість сіл на Донеччині. 

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ ситуація на фронті штурм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
