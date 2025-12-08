РФ распространяет фейки о прорыве у Лимана — какая ситуация на самом деле

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты распространяют фейковую информацию о "прорыве" в районе Лимана Донецкой области. Однако сейчас ситуация другая — украинские подразделения отражают вражеские штурмы.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в Telegram в понедельник, 8 декабря.

Ситуация возле Лимана

Подразделения Третьего армейского корпуса ежедневно отражают около 40 российских штурмов на подступах к Лиману. Кухарчук отметил, что за последний месяц враг совершил более десяти попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях. По его словам, все оккупанты были ликвидированы или взяты в плен.

Кроме того, Россия заявляет о якобы захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка

"Фактически противник проникает в серые зоны, снимает постановочные видео с триколором, имитирует "контроль" — после чего каждую такую группу систематически уничтожают наши пехотинцы, БпЛА и артиллерия", — добавил Кухарчук.

Пост Кухарчука. Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандисты делали заявление о якобы полном захвате Доброполья возле Гуляйполя. В Генштабе ВСУ опровергли и объяснили, какая сейчас ситуация.

Ранее украинские воины опровергли заявления оккупантов о якобы захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области.